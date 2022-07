Radrennen hautnah: Beim Radkriterium in Wels kommt nach der Tour de France die Raserei

Aleksandr Vlasov und Simon Geschke starten am Mittwoch als internationale Stars bei der 22. Ausgabe des Innenstadtkriteriums in Wels.

Es geht auf einem kurzen Rundkurs durch die Gassen der Innenstadt. Es werden Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht. Zwei längere Geraden, vier scharfe Rechtskurven. Ein paar hundert Mal voll beschleunigen, zusammenschleifen, wieder draufdrücken, beschleunigen. Immer auf Anschlag. Das Publikum ist hautnah dabei. "Es ist einfach eine gute Show", sagt Bernhard Eisel, ehemaliger Radprofi und in den vergangenen drei Woche neben seinem alten Teamkollegen Bradley Wiggins als herrlich gescheiter Kommentator für Eurosport UK bei der Tour de France im Einsatz. Und tatsächlich es eine gute Show, was sich in den Tagen nach der Tour de France in vielen Städten Europa anspielt: Kriterium, das ist Raserei auf engstem Raum.

Zum 22. Mal wird an diesem Mittwoch in Wels gefahren. Zum ersten Mal nach 15 Jahren war Graz am Dienstagabend wieder einmal Schauplatz eines Innenstadtkriteriums. Dort siegt am Dienstagabend Geraint Thomas, einstiger Tour-Sieger und heuer Dritter der Tour.

In Wels wird der große Name Aleksander Vlasov sein - vom Team bayrischen Bora. Der Russe war als Mitfavorit in die Tour gestartet, Nach einer mäßigen ersten Woche erholte er sich gegen Ende der Rundfahrt und wurde schließlich Gesamt-Fünfter. Der 26jährige hat zuvor heuer bereits eine Etappe der Tour de Suisse und mit der Tour de Romandie und der Tour of Valencia zwei Rundfahrten gewinnen können.

Das Prinzip eines Kriteriums ist einfach. Ein paar prominente Namen, die wichtigen nationalen Helden und dazu jede Menge lokale Fahrer als Teilnehmer - und das alles publikumsnahe wie man das vom Radsport auch sonst gewöhnt ist. Quasi Alpe d'Huez in einer Innenstadt. Und man braucht jemanden, dessen Leidenschaft groß genug ust, so etwa sauf die Beine zu stellen. In Wels, das durchaus als österreichische Rennrad-Hauptstadt bezeichnet werden kann. heißt dieser Mann Paul Resch.

Die Verpflichtung eines Topstars für das Welser Innenstadtkriterium hatte sich heuer als äußerst mühevoll erwiesen. Organisator Paul Resch war in den vergangenen Tagen viele Stunden im Einsatz. Zuerst sah es mit der Verpflichtung von Primoz Roglic sehr gut aus, leider stellte sich aber nach einer eingehenden Untersuchung heraus, dass sich der dreifache Vuelta- und Olympiasieger im Einzelzeitfahren bei seinem Sturz bei der Tour de France 2022 zwei Wirbel gebrochen hat. Danach verhandelte Resch mit einem weiteren Topstar: Der vierfache Tour de France Gesamtsieger Christopher Froome stand auf dem Wunschzettel des Organisators ganz oben. Doch dann erkrankte der Brite an Corona und kommt damit ebenfalls für einen Start in Wels nicht in Frage.

Zweiter großer internationaler Namen in Wels ist Simon Geschke. Der Deutsche trug viele Tage lang das Bergtrikot bei der Tour und gehört an einigen Tagen zu den aktivsten Fahrern.

Geschke und Vlasov werden auf dem Welser Rundkurs auf viel der österreichischen Stars treffen. Unter anderem dabei sind Marco Haller, Gregor Mühlberger und Sebastian Schönberger.

Der Start der Rennen in Wels ist um 16.45 Uhr (Kids). Ab 18 Uhr fahren die Damen und ab 19 Uhr die Herren.