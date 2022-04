Radsport: Bogen um Kopfsteinpflaster

Mit der Flandern-Rundfahrt beginnen die gefürchteten Frühjahrsklassiker auf Kopfsteinen. Der Wahlsalzburger Gregor Mühlberger bestreitet dagegen die Baskenland-Rundfahrt.

Fünf sogenannte Monumente hat der Radsport zu bieten, das sind Eintagesklassiker, die wegen ihrer Strecke oder Geschichte besonders schwierig zu fahren und zu gewinnen sind. Den ersten Klassiker hat das Feld schon hinter sich, der Slowene Matej Mohorič gewann Mitte März Mailand-San Remo und er macht sich auf, die Nummer-1-Position seines Landsmanns Tadej Pogačar in diesem Jahr anzugreifen. Ob es dazu kommt, das wird man schon am kommenden Sonntag beim zweiten Monument, der Flandern-Rundfahrt, sehen. Damit biegt der Radsport in ...