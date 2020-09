Der Wahlsalzburger Gregor Mühlberger stieg letzte Woche nach einem Infekt bei der Tour de France aus - und analysiert nun für die SN die Schlusswoche.

Die 107. Tour de France biegt in die Schlusswoche - mit dem slowenischen Führungsduo Primož Roglič und Tadej Pogačar, einem Titelverteidiger Egan Bernal, der auf den Bergen eingebrochen ist, und vielen Infekten und Stürzen. Auch der Wahlsalzburger Gregor Mühlberger wurde Opfer eines Infekts, den er sich in den Pyrenäen geholt hat. Die SN sprachen mit ihm über die laufende Tour und was für die Schlusswoche zu erwarten ist.

Ist die Tour schon für Primož Roglič entschieden? Mühlberger: Nein, ...