Der 29-Jährige fährt im Solo zu seinem ersten Etappensieg bei der Tour de France und damit seinem größten Karriere-Erfolg überhaupt.

Der Niederösterreicher Patrick Konrad hat als erst dritter Österreicher nach Georg Totschnig (2005) und Max Bulla (1931) eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Der 29-Jährige Österreicher entschied die 16. Etappe über 169 Kilometer von Pas de la Case nach Saint Gaudens mit einem Solo von rund 35 Kilometer für sich und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Der Triumph kam mit Ansage: Noch am Samstag hatte er nach Rang zwei in den Pyrenäen angekündigt, dass er noch ein große Chance haben werde, am Vortag hatte er in einem SN-Interview angekündigt, dass er es am Dienstag auf der 16. Etappe versuchen werde.

Konrad holte rund 55 Kilometer vor dem Ziel eine Ausreißergruppe von drei mann ein, die danach sein Tempo nicht mehr mitgehen konnte. Die weiteren Verfolger waren sich danach nicht mehr einig, so fuhr Konrad im Solo zum Sieg bei zwei Bergwertungen und dann zum Tagessieg. 42 Sekunden hinter dem Österreichischen Meister sicherte sich der Italiener Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) im Sprint der Verfolger den zweiten Platz vor dem Australier Michael Matthews.