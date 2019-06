Die Tour de France wird am 6. Juli in Brüssel ohne den vierfachen Gesamtsieger Christopher Froome beginnen. Der Brite stürzte am Mittwoch beim Einfahren für das Einzelzeitfahren der 4. Etappe des Dauphine-Criteriums und wurde mit Verdacht auf Oberschenkelbruch in ein Spital gebracht. "Es ist klar, er wird nicht bei der Tour starten", sagte Ineos-Teammanager Dave Brailsford dem TV-Sender France 3.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Schnell, aber zerbrechlich