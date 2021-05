Radstar Peter Sagan gewinnt Giro-Massensprint

Auf der 10. Etappe des 104. Giro d'Italia hat es für den dreifachen Rad-Weltmeister Peter Sagan und das Bora-Team endlich mit dem erhofften Etappensieg geklappt. Der Slowake schloss am Montag nach 139 km in Foligno die harte Vorarbeit seiner Kollegen, unter ihnen Felix Großschartner, perfekt ab. In der Gesamtwertung führt vor dem Ruhetag am Dienstag weiter der Kolumbianer Egan Bernal.

SN/APA/AFP/LUCA BETTINI Peter Sagan gewann die 10. Giro-Etappe im Massensprint