Räikkönen Test-Schnellster - Aufregung um Mercedes-Lenkrad

Am zweiten Testtag der Formel-1-Teams in Barcelona-Montmelo sind nicht die Rundenzeiten im Mittelpunkt gestanden, sondern das Lenkrad des Weltmeister-Teams Mercedes. Lewis Hamilton benutzte am Vormittag erstmals das sogenannte DAS (Dual Axis Steering), also eine duale Achsensteuerung.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Hamilton lenkt nun mittels "Dual Axis Steering"