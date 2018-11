Rafael Nadal sagte Start bei den ATP Finals ab

Wenige Stunden vor der Auslosung für die ATP World Tour Finals in London hat nach dem Argentinier Juan Martin Del Potro auch Superstar Rafael Nadal seine Teilnahme abgesagt. Der 32-jährige Spanier, der zuletzt vor seinem in Paris-Bercy geplanten Comeback eine Bauchmuskelverletzung erlitten hat, gab via Soziale Netzwerke seinen Verzicht bekannt.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Nadal schaut lieber auf seinen Körper