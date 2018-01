Raffl-Tor bei NHL-Heimsieg von Philadelphia

Michael Raffl hat in der National Hockey League (NHL) sein siebentes Saisontor erzielt. Der Kärntner traf beim 6:4-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers über die New York Islanders am Donnerstag zum wichtigen 2:1. Raffl lenkte einen Schuss des Russen Iwan Proworow am deutschen Nationaltorhüter Thomas Greiss vorbei ins Gehäuse.

SN/ap Michael Raffl (li.) erzielte sein siebentes Saisontor.