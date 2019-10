Raffl-Tor bei Philadelphia-Sieg zum NHL-Saisonstart

Vor den Augen von vielen Familienmitgliedern und Bekannten durfte sich Michael Raffl über einen perfekten Saisonstart in der National Hockey League (NHL) freuen. Der Villacher Eishockey-Stürmer erzielte am Freitag in Prag nach schöner Einzelaktion ein Tor und feierte mit den Philadelphia Flyers einen 4:3-Sieg über die Chicago Blackhawks.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Freunde und Familie sahen Raffl in Prag zu