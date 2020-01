Raffl verlor mit Philadelphia Heimspiel gegen Tampa 0:1

Die Philadelphia Flyers haben sich am Samstag in der National Hockey League im Heimspiel gegen Tampa Bay Lightning 0:1 geschlagen geben müssen. Das Goldtor gelang in der 28. Minute Pat Maroon, der seinem Team den bereits zehnten Sieg in Serie ermöglichte. Raffl erhielt elf Minuten Eiszeit und gab zwei Torschüsse ab.

SN/APA (AFP)/Mitchell Leff Pat Maroon gelang das Goldtor