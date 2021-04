Raffls Capitals besiegen Islanders bei Torfestival in NHL

Nicht weniger als neun Tore sind am Samstagabend (Ortszeit) beim NHL-Spitzenspiel im Nassau Coliseum in New York gefallen. Das bessere Ende hatten die Washington Capitals für sich, die mit Österreichs Eishockey-Export Michael Raffl die New York Islanders 6:3 bezwangen. Das Team aus der US-Hauptstadt, das Platz eins in der East Division zurückeroberte, trat dabei ohne seinen angeschlagenen Superstar Alexander Owetschkin an.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B Raffl (r.) mit Dauerbrenner Zdeno Chara

Für den russischen Goalgetter sprangen andere in die Bresche, trafen doch gleich fünf Spieler der Capitals: Garnet Hathaway (3.), T.J. Oshie (11.), Nic Dowd (33.), Daniel Sprong (35., 55.) und Jewgeni Kusnezow (48.), der auch zwei Assists beisteuerte. Der Kärntner Raffl, der 15:55 Minuten Eiszeit bekam, war auch insofern Teil eines besonderen Spiels, als sein Mannschaftskollege Zdeno Chara als erst fünfter Verteidiger in der Geschichte seine 1.600. NHL-Partie absolvierte. Mit 44 Jahren ist der Slowake aktuell der älteste NHL-Profi.