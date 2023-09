Raiders Tirol trennen sich von ELF-Headcoach Herron

Das Verpassen der Play-offs in der European League of Football (ELF) hat bei den Raiders Tirol nun auch personelle Konsequenzen. Die Innsbrucker entbanden Cheftrainer Kevin Herron von seinen Aufgaben, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Während die Tiroler im Vorjahr unter Herron noch das ELF-Halbfinale erreicht hatten, kam diese Saison bereits nach dem Grunddurchgang das Aus, wenn auch denkbar knapp. Damit wurde das Ziel - das Finale in Duisburg - klar verpasst.

Aus für Kevin Herron in Innsbruck

Zudem hatte es bereits im Laufe der Saison Aufregung bei den Raiders gegeben, so trennte sich der Club vom neuen Quarterback Christian Strong. Herron war seit 2011 nahezu durchgehend Teil des Trainerstabs in Innsbruck, seit 2019 fungierte er als Headcoach.