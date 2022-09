Raiders und Vikings peilen ELF-Finale in Klagenfurt an

Österreichs Football-Aushängeschilder Vienna Vikings und Raiders Tirol haben in ihrer Debütsaison in der European League of Football (ELF) voll eingeschlagen. Beide Mannschaften stehen im Halbfinal-Play-off der Zwölfer-Liga und kämpfen nun um ein rot-weiß-rotes Finale in Klagenfurt am 25. September. Am Samstag treffen die Innsbrucker in Hamburg auf die Sea Devils (14.45 Uhr). Einen Tag später haben die Vikings Heimrecht gegen die Barcelona Dragons (14.45/jeweils live Puls24).

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Die Raiders müssen die Hamburg Sea Devils biegen

Genau dieses Heimrecht entpuppte sich nun für die Wiener als tückisch. Nachdem das FK Austria Management diese Woche den Vikings mit Hinweis auf den schlechten Rasenzustand die Spielgenehmigung für die Generali Arena entzogen hatte, waren die Wiener auf Spielortsuche. Da sich auf die Schnelle kein geeignetes Stadion fand, kehrt man ins eigene Footballzentrum Ravelinstraße in Simmering zurück. Dort haben allerdings, sollte keine Zusatztribüne aufgestellt werden können, nur rund 1.400 Zuschauer Platz. "Es ist egal, wo wir spielen. Aber es ist gut, dass wir in Wien bleiben und unsere Fans hinter uns haben", erklärte Vikings-Runningback Florian Wegan. Das Team von Coach Chris Calaycay, das eine 10:2-Siegbilanz aufweist, kreuzte im Grunddurchgang bereits zweimal die Klingen mit den Dragons. Beide Male behielt man knapp die Oberhand (27:20, 24:18). "Wir kennen sie, sie kennen uns. Wir müssen sie da limitieren, wo sie gut sind und dort Kapital rausschlagen, wo wir unsere Stärken haben", sagte Calaycay. Die Raiders, die erst am letzten Spieltag durch einen 37:10-Erfolg über Berlin Thunder ihr Play-off-Ticket lösen konnten, müssen in Hamburg beim besten Team des Grunddurchgangs antreten. Die "Seeteufel" kassierten in zwölf Spielen nur eine Niederlage und die schon in der zweiten Runde. Seitdem feierten die Norddeutschen zehn Siege in Serie. "Wir werden sie dennoch nicht auf ein Podest heben, weil sie bisher so stark waren. Die kochen auch nur mit Wasser", meinte Raiders-Cheftrainer Kevin Herron gegenüber der APA. "Es wird eine schwierige Partie, aber wir wollen sie ärgern. Wir haben uns verbessert im Laufe der Saison und werden unser Spiel spielen", erklärte Herron. Das von Quarterback Sean Shelton angeführte Team verbuchte acht Siege bei vier Niederlagen und qualifizierte sich damit als viertbestes ELF-Team für das Halbfinale. "Damit ist ein erster Meilenstein erreicht. Saisonziel ist aber Klagenfurt", so Herron.