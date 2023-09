Raimann fehlt Colts gegen Rams wegen Gehirnerschütterung

Österreichs Football-Export Bernhard Raimann wird den Indianapolis Colts am Sonntag im vierten NFL-Saisonspiel gegen die Los Angeles Rams wegen einer Gehirnerschütterung fehlen. Das teilten die Colts in ihrem Verletzungsbericht mit. Mit Offensive Tackle Raimann waren die Colts mit zwei Siegen in drei Spielen gut in die neue Spielzeit gestartet. Zurückkehren wird indes Rookie-Quarterback Anthony Richardson, der zuletzt ebenfalls wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen war.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/R Raimann muss wegen einer Gehirnerschütterung pausieren