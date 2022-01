Rams und Bengals im Super Bowl

Die Footballmannschaft Los Angeles Rams hat den Einzug in den Super Bowl im eigenen Stadion geschafft und treffen in zwei Wochen überraschend auf die Cincinnati Bengals. Außenseiter Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs am Sonntag (Ortszeit) 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie. Die Rams setzten sich danach 20:17 gegen die San Francisco 49ers durch.

Die Rams bekommen wie im vergangenen Jahr die Tampa Bay Buccaneers die Chance auf die Meisterschaft im eigenen Stadion. Vor dem Sieg der Bucs um Quarterback Tom Brady hatte ein Team noch nie einen Super Bowl im eigenen Stadion gespielt. "Das war eine unglaubliche Leistung unserer Mannschaft. Wir haben in der Kabine gesagt, wir werden dieses Spiel nicht verlieren", sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford dem TV-Sender FOX. Er war erst vor der Saison von den Detroit Lions zu den Rams gewechselt. Für die Rams ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit der Niederlage gegen die New England Patriots im Februar 2019. Den bisher einzigen Super Bowl holten die Rams - damals als St. Louis Rams - Ende Jänner 2000 durch ein 23:16 gegen die Tennessee Titans. Die Bengals haben die Meisterschaft noch nie gewonnen und waren zuletzt vor 33 Jahren im Super Bowl. Die Rams lagen zwischenzeitlich 17:7 im Rückstand und taten sich sehr schwer gegen die Gäste aus dem Norden von Kalifornien. Doch das Team arbeitete sich zurück und übernahm durch ein Field Goal 109 Sekunden vor Schluss die Führung. Eine Interception der 49ers 30 Sekunden später machte den Sieg der Gastgeber und den Titel in der NFC perfekt.