Ramsauer Rehrl jubelte in seiner Heimat über Platz zwei

Lokalmatador Franz-Josef Rehrl hat in seinem Heimatort Ramsau seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Der 25-Jährige musste sich am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau nur Saisondominator Jarl Magnus Riiber im Zielsprint geschlagen geben. Rehrl jubelte vor den Augen seiner Familie und Freunden über seinen zweiten Podestplatz, der erste war ihm erst vor drei Wochen gelungen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Starker Sprung bescherte Franz-Josef Rehrl Rang zwei