Rang drei für Polcanova und Gardos in Montreux

Sofia Polcanova und Robert Gardos haben am Sonntag beim Europa-Top-16-Tischtennis-Turnier in Montreux das "kleine Finale" gewonnen und damit Platz drei belegt. Die topgesetzte Polcanova besiegte die Ukrainerin Margaryta Pesotska mit 4:2 (-8,-9,7,6,8,5). Der auf Position zwölf eingestufte Gardos behielt in einem wahren Krimi gegen den Kroaten Tomislav Pucar mit 4:3 (-9,9,9,-2,-8,4,9) die Oberhand.

SN/APA/BARBARA GINDL Sofia Polcanova konnte Bronzemedaille wiederholen