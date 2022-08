Rangers, FC Kopenhagen und Dinamo Zagreb in Champions League

Die Glasgow Rangers, der FC Kopenhagen und Dinamo Zagreb sind in die Champions League eingezogen. Der schottische Europa-League-Finalist der Vorsaison setzte sich im Play-off gegen PSV Eindhoven durch. Einem 2:2 im Hinspiel folgte am Mittwochabend ein 1:0-Auswärtssieg in den Niederlanden. Mit PSV verpasste auch Phillipp Mwene den Sprung in die Königsklasse. Dabei ist Robert Ljubicic mit Zagreb. Die Kroaten lösten das Ticket nach einem 4:1 n.V. gegen Bodö/Glimt aus Norwegen.

Josip Drmic gelang in Zagreb in der 117. Minute der vorentscheidende Treffer, Petar Bockaj (120.) machte im Konter alles klar. Dabei lag Dinamo mit dem als Linksverteidiger aufgebotenen Ljubicic sowie Ersatzmann Emir Dilaver (ab 71.) schon sicher auf Kurs, nachdem Mislav Orsic in der 4. und Bruno Petkovic herrlich per Fallrückzieher in der 35. Minute getroffen hatten. Kroatiens Meister schaltete jedoch einen Gang zurück und wurde bestraft. Der Däne Albert Grönbaek (70.) schoss das Team aus der Kleinstadt Bodö verdient in die Verlängerung.

Die Rangers stehen erstmals seit 2010 in der Champions League. Das Tor des Abends in Eindhoven schoss der Kroate Antonio Colak in der 60. Minute. Tom Lawrence traf davor schon Metall für die Schotten. Österreichs Internationaler Mwene kam in der 62. Minute für den ehemaligen Salzburger Andre Ramalho aufs Feld.

Kopenhagen genügte bei Trabzonspor ein 0:0, nachdem die Dänen daheim mit 2:1 gewonnen hatten. Die Auslosung mit Österreichs Champion Salzburg findet am Donnerstag (18.00 Uhr) in Istanbul statt.