Rapid hofft gegen LASK auf Ende der Negativserie

Nach einem verkorksten Frühjahrsstart von Rapid soll das Heimspiel am Samstag gegen den LASK (18.30) die Wende bringen. Im Kampf um eine Teilnahme am Fußball-Europacup benötigen die Hütteldorfer gegen die formstarken Linzer dringend Punktezuwachs. Eröffnet wird die Runde um 16.00 Uhr mit dem Duell Admira gegen Austria. Die weiteren Samstagsspiele lauten Altach - Mattersburg und WAC - St. Pölten.

Rapids Trainer Goran Djuricin wäre nach eigenen Angaben auch mit einem "dreckigen Sieg" zufrieden und forderte: "Vielleicht sollten wir auch einmal aus 20 Metern aufs Tor schießen und nicht immer alles elegant lösen." Von seiner Mannschaft verlangte Djuricin "100 Prozent Fokus und Konzentration" und versprach: "Wir werden alles reinhauen." Der LASK liegt derzeit nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz unmittelbar hinter Rapid an der fünften Stelle. Mit drei Siegen aus drei Spielen sind die Linzer optimal ins Frühjahr gestartet.

Nach den Misserfolgen der vergangenen Wochen steht für die Wiener Austria in der 24. Runde eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Mit einem Sieg am Samstag in der Südstadt gegen die Admira wäre der Tabellensiebente wieder halbwegs auf Tuchfühlung mit den Europacup-Plätzen, eine Niederlage hingegen würde die ohnehin schon angespannte Situation weiter verschärfen. In diesem Fall wäre wohl auch eine Trainer-Diskussion unvermeidlich, wobei sich Sportdirektor Franz Wohlfahrt im Vorfeld darum bemühte, vor allem die Kicker in die Pflicht zu nehmen. "Von jedem will ich die Gegenwehr gegen den Misserfolg, gegen eine Niederlage sehen."

In Altach kommt es am Samstag (18.30 Uhr) zu einem Duell zweier direkter Konkurrenten um die kleine Chance auf einen Europacupplatz. Die Vorteile scheinen klar bei den Gästen aus Mattersburg zu liegen. Denn während Altach 2018 erst einen Punkt holte, kommen die Burgenländer mit drei Siegen in Folge nach Vorarlberg.

Für Schlusslicht St. Pölten ist das Auswärtsduell beim WAC wohl die letzte Chance, das Ruder noch herumzureißen. Vor der 24. Runde liegen die "Wölfe" 13 Punkte hinter den neuntplatzierten Kärntnern, bei einer Niederlage müsste man sich wohl mit dem Gedanken an die Relegation anfreunden. Trainer Oliver Leder will einfach "Spannung reinbringen".

