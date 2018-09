Rast feierte DTM-Spielberg-Double - Di Resta weiter Leader

Paul Di Resta reist mit der Gesamtführung im Deutschen Tourenwagen Masters aus Spielberg ab. Der Schotte verteidigte mit Platz vier seine am Vortag von seinem englischen Mercedes-Kollegen Gary Paffett errungene Leaderposition. Der Sieg ging am Sonntag erneut an den deutschen Audi-Pilot Rene Rast aus Deutschland. Nico Müller (SUI/Audi) und Paffett komplettierten das Podium.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Spielberg-Doppelsieger Rene Rast