RB Leipzig besiegte Wolfsburg 2:0

RB Leipzig befindet sich weiterhin auf der Erfolgswelle. Die Sachsen feierten am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 2:0-Heimerfolg über den VfL Wolfsburg, holten damit ihren vierten Pflichtspiel-Sieg en suite und stießen auf Platz sechs vor. Willi Orban (76.) und Josko Gvardiol (84.) erzielten die Tore, Konrad Laimer wurde bei den Gastgebern in der 55. Minute ausgewechselt.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Laimers Leipzig besiegt Wolfsburg

Die Wolfsburger, bei denen der nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszente Xaver Schlager weiterhin fehlte und Goalie Pavao Pervan auf der Ersatzbank saß, stürzten indes noch tiefer in die Krise. Aus den jüngsten acht Meisterschaftspartien schaute für den auf Tabellenrang 15 abgerutschten VfL nur ein Punkt heraus.