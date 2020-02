Real erneut lange ohne am Knöchel verletzten Hazard

Eden Hazard wird Real Madrid erneut wochenlang fehlen. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Sonntag bestätigte, hat sich der Belgier bei der 0:1-Liga-Niederlage gegen Levante eine Knöchelverletzung zugezogen und wird damit die beiden Topspiele in der Champions League und den Clasico in der Liga gegen Barcelona verpassen.

Zinedine Zidane muss Eden Hazard ersetzen