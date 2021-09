Real Madrid holt mit Alaba gegen Villarreal nur 0:0

Spaniens Fußball-Meister Real Madrid hat nach zuletzt fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Königlichen" erreichten am Samstag im Heimspiel gegen den regierenden Europa-League-Sieger Villarreal nur ein 0:0. David Alaba spielte bei den Gastgebern in der Innenverteidigung durch. Real führt nun in der Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla. Salzburgs Champions-League-Gegner hat aber ein Match in der Hinterhand.

SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Alaba erreichte mit Real gegen Villarreal nur ein 0:0