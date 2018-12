Real Madrid ist zum vierten Mal Club-Weltmeister

Der große Favorit Real Madrid hat zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt den Titel des Fußball-Club-Weltmeisters errungen. Die Spanier gewannen am Samstag das Finale in Abu Dhabi gegen die einheimische Mannschaft Al Ain mit 4:1. In dem im Jahr 2000 eingeführten Wettbewerb ist Real nunmehr der alleinige Rekordhalter. Barcelona hatte zwischen 2009 und 2015 dreimal gewonnen.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Das Finale war eine einseitige Angelegenheit