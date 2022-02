Real Madrid nach 3:0 über Alaves vorerst sieben Punkte voran

Real Madrid hat den Vorsprung in der spanischen Fußball-Liga zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Der Spitzenreiter feierte am Samstag gegen Alaves einen 3:0-Heimsieg, der Tabellenzweite FC Sevilla würde aber am Sonntag mit einem Auswärtserfolg über Espanyol Barcelona wieder auf vier Punkte an den Rekordchampion herankommen. David Alaba spielte bei den Siegern durch.

Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte brachte Marco Asensio die Gastgeber mit einem Schlenzer ins Kreuzeck in Führung (63.). Vinicius junior legte nach einem sehenswerten Angriff und Vorlage von Karim Benzema nach (80.), für den Endstand sorgte Benzema aus einem Elfmeter (91.).