Real Madrid nach 3:1 bei Atletico neuer Tabellenzweiter

Real Madrid hat sich am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf Platz zwei verbessert. Der Rekordmeister gewann das Stadtderby bei Atletico mit 3:1 und liegt damit einen Punkt vor dem Stadtrivalen sowie zumindest vorerst fünf Zähler hinter dem FC Barcelona, der am Sonntag auswärts gegen Athletic Bilbao antritt.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Real Madrid dankte mit Derbysieg Selbstvertrauen