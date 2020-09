Real Madrid ist mit einer Nullnummer in die spanische Fußball-Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger kam am Sonntag bei Real Sociedad nicht über ein 0:0 hinaus. Die großen Rivalen FC Barcelona, Atletico Madrid und FC Sevilla absolvieren ihre ersten Liga-Partien erst am kommenden Wochenende.

Titelverteidiger Real ohne Torerfolg

