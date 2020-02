Real nach 4:1 bei Osasuna vorerst 6 Punkte vor Barcelona

Real Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Stunden ausgebaut. Die "Königlichen" feierten am Sonntag einen 4:1-Sieg beim Zwölften Osasuna und setzten sich damit vorerst um sechs Punkte von Verfolger FC Barcelona ab. Der Titelverteidiger traf in der Folge (21.00 Uhr) zum Abschluss der 23. La-Liga-Runde noch auswärts auf Betis Sevilla.

SN/APA (AFP)/ANDER GILLENEA Real Madrid setzte positive Serie fort