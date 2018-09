Real startet Anlauf auf 4. Champions-League-Titel in Serie

Real Madrid ist in der Fußball-Champions-League in den vergangenen Jahren eine Klasse für sich gewesen. Nach den Triumphen 2016, 2017 und 2018 nehmen die "Königlichen" ab Mittwoch Titelgewinn Nummer vier in Folge ins Visier. Erster Gruppe-G-Gegner der Spanier, die Superstar Cristiano Ronaldo an Juventus Turin verloren haben, ist am Mittwoch (21.00 Uhr) im Estadio Bernabeu die AS Roma.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Real Madrid greift ab Mittwoch wieder an