Rechnen, Religion und andere Wege zur Leichtathletik-WM

Zittern bis zum Schluss. Wie sich Österreichs Leichtathleten ihr Ticket für die Titelkämpfe in Budapest erkämpft haben.

Viele Wege führen nach Budapest: Um einen Startplatz für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft zu ergattern, die am Samstag beginnt, hat der Weltverband World Athletics ein Qualifikationssystem ausgearbeitet, das viel Rechnerei und taktisches Vorgehen erforderte. Über die "Restplatzbörse" mit kompliziert errechneten Punkten fürs World Ranking haben sich auch einige der acht österreichischen Starterinnen und Starter ihren Platz erkämpft. Gleich am ersten Wettkampftag greifen drei von ihnen an.

Sarah Lagger hält nach dem Ausfall von Ivona Dadic und Verena Mayr allein Österreichs Fahne im Siebenkampf hoch. Die 24-Jährige konnte beim Meeting in Götzis Ende Mai wegen Sprunggelenksproblemen nicht voll angreifen und stieg schon vor dem Finale aus. "Da hätte ich nicht mehr gedacht, dass es noch was wird mit der WM", sagt die Kärntnerin. In Bydgoszcz (POL) klappte es dann - just am Ort ihres Juniorenweltmeistertitels von 2016. "Auf die Karte habe ich alles gesetzt, und das ist aufgegangen", sagt sie über ihren Sieg mit 6089 Punkten.

Lagger war schon zwei Mal für eine WM qualifiziert, ist aber 2019 in Doha (zu späte Einladung) und 2022 in Eugene (verletzt) nicht angetreten. Im 24-köpfigen Starterfeld von Budapest fehlt unter anderem Titelverteidigerin Nafissatou Thiam (BEL). Laggers Ziel: "Gesund ins Ziel kommen und meine Saisonbestleistung steigern."

Nicht nur von einer WM weit weg war Raphael Pallitsch, sondern überhaupt vom Leistungssport. Der 1500-Meter-Spezialist lief 2012 bereits bei der Hallen-WM, beendete dann aber seine Karriere wegen einer langwierigen Verletzung. Nach Jahren als Religions- und Sportlehrer sowie mit Lehrtätigkeiten an der Uni schnupperte er wieder bei Wettkämpfen hinein. "Bei einer Bergwanderung kam dann der Moment, wo ich gesagt habe: Ich probiere es noch einmal", berichtet der 33-jährige Burgenländer, der in Wien lebt. Langfristiges Ziel ist Olympia - "eigentlich unrealistisch, aber es wird nicht mein Lebensglück von seinem Erreichen abhängen". Die WM sei ein Zwischenziel, von dem Pallitsch sagt: "Unglaublich, dass ich das erreicht habe." Sein Vorlauf steigt am Samstag, ein allfälliges Semifinale am Sonntag.

10,00 Sekunden hätte 100-Meter-Sprinter Markus Fuchs laufen müssen, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Er schraubte zwar den österreichischen Rekord Anfang Juni auf 10,08 Sekunden, musste aber dennoch fürs WM-Ticket nach dem Eichhörnchen-Prinzip vorgehen: "Seit Mai habe ich fast jedes Wochenende ein Rennen gehabt."

Am Ende waren es genug Punkte, die der in der Schweiz trainierende Niederösterreicher gesammelt hat. Am Samstagabend geht er in seinen Vorlauf - was braucht es, damit sein Budapester WM-Abenteuer länger als zehn Sekunden dauert und er zumindest ins Semifinale aufsteigt? "Jeder Schritt vom Start bis ins Ziel muss sitzen. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht."