Red Bull Hardline: Andreas Kolb als erster Österreicher am Start

Am Sonntag könnte der momentan viertschnellste Downhillfahrer der Welt erneut österreichische Mountainbike-Geschichte schreiben. Vor der extremen Strecke in Wales hat er großen Respekt.

"Ich bin am Überlegen, ob ich es lasse", meint der Steirer nach der Trainingseinheit am Freitagvormittag. Der legendäre Hardline-Kurs im Dyfi-Valley in Wales gilt als die härteste Strecke der Welt und ist bekannt für ihre monströsen Sprünge, steinigen Steilabfahrten und Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Nur die besten Radsportler der Welt werden zu dem Mountainbike-Spektakel eingeladen. So auch Andreas Kolb, der im Anschluss an seine erfolgreiche Downhill-Weltcupsaison nun als erster Österreicher zu den Teilnehmern der Red Bull Hardline zählen ...