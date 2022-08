Red Bull Salzburg sucht den nächsten Superstar: Wer folgt Álvaro Morata?

Beim Nachwuchsturnier Next Generation Trophy in Liefering messen sich internationale Toptalente. Sie haben prominente Vorgänger.

Bayern München, Inter Mailand, Benfica Lissabon, Valencia - die Vereine, die am Donnerstag in die Next Generation Trophy starten, sind äußerst namhaft. Die jungen Kicker, die um den Titel des international renommierten U16-Fußballturniers in der Red Bull Akademie spielen, sind es nicht, noch nicht.

Bei den ersten zwölf Auflagen haben spätere Superstars ihr großes Talent bewiesen. Prominentestes Beispiel ist Álvaro Morata, der bei der Premiere 2009 im Trikot von Real Madrid Torschützenkönig wurde. Der Spanier stürmt nach zwei ...