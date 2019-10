Reformierte Club-WM findet 2021 in China statt

Die Premiere der reformierten Club-WM mit 24 Mannschaften findet 2021 in China statt. Das entschied das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA auf der Sitzung am Donnerstag in Shanghai. Das Turnier, das in diesem Jahr mit sieben Teams im Dezember in Katar ausgetragen wird, war im vergangenen März gegen den Widerstand aus Europa reformiert worden.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Infantino sprach von "historischer Entscheidung"