Das Springen der Nordischen Kombinierer bei der Weltcup-Premiere in Otepää ist am Samstagvormittag aufgrund schlechter Windverhältnisse abgesagt worden. Davon profitierte der Österreicher Franz-Josef Rehrl, der am Freitag den provisorischen Wertungsdurchgang für sich entschieden hatte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gute Ausgangslage für Franz-Josef Rehrl