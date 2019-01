Franz-Josef Rehrl liegt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer am Sonntag in Otepää (Estland) nach dem Springen auf Platz vier. Der Steirer geht dadurch ab 13.45 Uhr mit einem Rückstand von 41 Sekunden auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den 10-Kilometer-Langlauf. Als zweitbester Österreicher sprang Mario Seidl an die siebente Stelle, auf Riiber fehlen ihm 46 Sekunden.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Steirer startet 41 Sekunden nach dem Führenden Jarl Magnus Riiber