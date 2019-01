Der Steirer Franz-Josef Rehrl hat am Sonntag im Weltcup der Nordischen Kombination in Trondheim einen weiteren ÖSV-Podestplatz knapp verpasst. Der zweifache Saisonsieger klassierte sich an der vierten Stelle, 3,7 Sekunden hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber, der zum achten Mal im WM-Winter triumphierte. Lukas Greiderer (+13,7) und Lukas Klapfer (40,6) belegten die Ränge sechs bzw. zehn.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Rang 4 für Franz-Josef Rehrl