Rehrl und Co. peilen bei Heim-Weltcup Podestplatz an

Elf Top-Ten-Ränge haben die Nordischen Kombinierer des ÖSV in den ersten fünf Saisonbewerben erreicht, beim Heim-Weltcup in Ramsau am Dachstein greifen Lokalmatador Franz-Josef Rehrl und Co. am Wochenende nach dem ersten Podestplatz. Diesen hatte Rehrl im Vorjahr als Zweiter geschafft.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Heim-Weltcup-Wochenende für ÖSV-Kombinierer in Ramsau