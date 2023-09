Reim erreicht im Leichtgewichts-Einer WM-Finale

Lukas Reim steht bei der Ruder-WM in Belgrad im A-Finale. In seinem Leichtgewichts-Einer-Semifinale kam der Salzburger am Donnerstag auf die drittschnellste Zeit. Das Finale der Top sechs in der nicht olympischen Klasse findet am Freitag (14.05 Uhr) statt. "Ich bin happy, dass ich es ins A-Finale geschafft habe", sagte Reim nach seinem bisher größten Erfolg bei Weltmeisterschaften der offenen Klasse.

BILD: SN/ÖRV/SEYB Lukas Reim rudert im WM-Finale.

"Es war anspruchsvoll zu rudern, gerade am Start. Ich bin gut weggekommen und habe dann gesehen, dass auch die Konkurrenten so ihre Schwierigkeiten hatten", erklärte der Sportler. "Sensationell, das hat er einfach klasse gemacht", sagte ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.