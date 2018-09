Reiterspiele à la Hiaberbauer

Wie riecht Turnierluft? Gut! Das wissen nun mehr als 100 Starterinnen, die am Wochenende auf dem Buchberg beim "Hiab" tolle Bewertungen in Dressur, Springen, Fahren , Vielseitigkeit erritten.

Ein Pferdehänger reihte sich an den nächsten. Davor standen Warmblüter und Ponys und warteten mit ihren großteils weiblichen Reitern auf ihren Einsatz. So wie die Haflinger "Stanley" von Claudia Huber und "Luna" im Besitz von Marlene und Viktoria Reschreiter von der Reitergruppe Mattsee. Ihre Stute ist ein "Tausendsassa", mit Marlene startete sie in der Dressur, mit Schwester Victoria im Springen.