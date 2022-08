Rekordler Bayer, Reitshammer, Grabowski, Bucher im Finale

Österreichs Schwimm-Elite hat am Donnerstag in Rom zum Langbahn-EM-Start gleich vier Aktive in Finalläufe gebracht, dazu kam Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri als Vorkampf-Vierte der freien Kür. Im Semifinale Vierter wurde Valentin Bayer über 100 m Brust, und das mit OSV-Rekord. Bernhard Reitshammer ging da als Sechster mit. Lena Grabowski stieg als Sechste über 200 m Rücken auf, Simon Bucher als Delfinsprint-Achter. Lena Kreundl schied über 100 m Kraul als Zwölfte aus.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Valentin Bayer setzte zum EM-Auftakt ein Zeichen/Archivbild

Am Vormittag über 100 m Brust ausgeschieden waren Christopher Rothbauer (1:01,38/21.) und der Salzburger Junioren-EM-Zweite Luka Mladenovic (1:02,46/30.) Für Lena Opatril wurde es über 800 m Kraul in 8:54,66 Min., ihrer zweitbesten Zeit bisher über diese Distanz, Rang 18. Die lange OSV-Frauen-Kraulstaffel war nicht angetreten.