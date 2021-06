Thomas Geierspichler hat am ersten Tag der Para-Leichtathletik-EM in Bydgoszcz (Bromberg/POL) Gold geholt. Der Rennrollstuhlfahrer aus Salzburg setzte sich am Dienstag über 400 m dank eines starken Finish durch.

SN/petra dissertori Thomas Geierspichler (vorne).

Geierspichler gewann vor seinem Schweizer Dauerkonkurrent Beat Bösch und dem Litauer Kestutis Skucas. Für den 45-jährigen Anifer war es bereits sein zehnter EM-Titel. "Es war etwas schwül und wir blieben zum Glück vom Regen verschont", sagte Geierspichler. "Die Bahn hier in Polen ist nicht die schnellste. Aber es war ein irrer Fight mit Beat und es taugt mir voll, dass ich mit ihm auf dem Podium stehen darf." Am Donnerstag folgen die weiteren EM-Bewerbe mit dem 100er-Sprintrennen. "Das ist nicht meine Disziplin, dabei möchte ich mich für den 1.500er am Freitag ordentlich einrollen", sagt der Salzburger. Ebenfalls bei der EM im Einsatz ist der Gollinger Ludwig Malter. Zum Auftakt belegte er über 100 m Platz acht, über 1500 Meter am Mittwoch wurde er Sechster. mann