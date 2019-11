Die Zukunft des "Sports für alle" hat längst begonnen. Der Sport muss zu den Menschen kommen - aber wie? Eine Institution prämiert seit Jahrzehnten herausragende Sportstätten und deren Architektur. Das wirkt.

Die Frage, wie und wo in Zukunft sportliche Betätigung ausgeübt wird, beschäftigt seit Jahrzehnten Experten und Bewegungsfreudige gleichermaßen. Aber was haben Architekten in dieser Diskussion zu suchen? Viele Sportstätten und solche, die nur auf den ersten Blick als solche erscheinen, ...