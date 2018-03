Rhein-Neckar Löwen am selben Tag in deutscher Liga und CL

Der Streit zwischen der deutschen Handball-Bundesliga und dem Europaverband (EHF) um die Terminierung von Spielen in der Champions League hat seinen vorläufigen und kuriosen Höhepunkt erreicht: Die Rhein-Neckar Löwen werden am 24. März sowohl in der Königsklasse bei Kielce als auch in der Bundesliga in Kiel antreten müssen. Die Lösung: Zum Achtelfinal-Hinspiel nach Polen schickt man die B-Truppe.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Glücklich, wer ein gutes B-Team hat