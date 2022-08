Richtig kombiniert: Kletterer betreten Neuland

Die Österreicher um Jakob Schubert testen bei der EM in München die neue Olympiakombination.

Für Österreichs Klettersportler war die EM in München bisher ein voller Erfolg und vor großer Kulisse auf dem Königsplatz in der Innenstadt auch ein Erlebnis. Nach Boulder-Gold für Nicolai Uznik und Vorstieg-Silber für Jessica Pilz wartet nun eine ganz neue Herausforderung: Die Kombination Bouldern/Vorstieg wird erstmals in dem auch für Olympia 2024 in Paris geplanten Format geklettert.

Das Punktesystem sollte maximale Fairness garantieren. Jeweils 100 Punkte werden für die zwei Zonen im Bouldern - der Problemlösung in geringer ...