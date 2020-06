Rif legt Austragung der Leichtathletik-Staatsmeisterschaften zurück

Die österreichischen Meisterschaften der Leichtathleten am 15./16. August werden heuer nicht im umgebauten ULSZ Rif stattfinden. Die Südstadt (NÖ) springt ein.

Ursprünglich hätten die Bewerbe am kommenden Wochenende stattgefunden, Corona machte aber eine Verschiebung auf Mitte August notwendig. Am Dienstag entschied der Salzburger Leichtathletikverband aber, die Meisterschaften zurückzugeben. Die Gründe liegen in der kurzen Zeit zwischen der Fertigstellung des Umbaus im ULSZ Rif und dem Wettkampftermin. So sei bei der Tribüne nicht sichergestellt, dass sie bis zum 15. August bereits behördlich abgenommen ist. Außerdem hätten an der Laufbahn umfangreiche, provisorische Ausbesserungen durchgeführt werden müssen. Dies sei wirtschaftlich nicht vertretbar, weil die Laufbahn 2021 komplett saniert wird. Letztlich gebe es zu wenig Veranstaltungen für Testzwecke auf der neuen Anlage.

In vielen Telefonaten konnte mit dem Bundessportzentrum Südstadt eine Ausweichlösung gefunden werden. Obwohl die Anlage in Maria Enzersdorf Trainingsstätte für viele Top-Athleten wie etwa Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist, fanden dort übrigens noch nie Staatsmeisterschaften statt.

Quelle: SN