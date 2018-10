Rifer Ruder-Ass: "Es kommt aus den Beinen"

Über die Aktion "Jugend zum Sport" kam der Rifer Paul Knoglinger vor sechs Jahren erstmals in Kontakt mit dem Rudersport. Jetzt ist der 15-Jährige U17-Staatsmeister im Doppelvierer.

Schüler-Staatsmeister im Doppelzweier im Jahr 2017, heuer Staatsmeister in der nächsthöheren Klasse Junioren B im Doppelvierer: Für diese Erfolge trainiert Paul Knoglinger derzeit sieben bis zehn Mal pro Woche. "Das ist nur als SSM-Schüler möglich", betont der gebürtige Rifer.

Neben dem Rudern im Boot wird im Training viel Wert auf Kraft- und Rumpfstabilitätstraining gelegt. Mit einem gängigen Irrglauben räumt der 15-Jährige im TN-Gespräch auf: "Man braucht starke Beine. Rudern kommt nicht aus den Oberarmen oder dem Oberkörper, sondern fast nur aus den Beinen." Dazu komme im Rennen eine gute Einteilung der Kraft und im Vierer das bestmögliche Zusammenspiel bei den Sprints.

Die heurige Saison hat Knoglinger mit den für ihn so erfolgreichen Staatsmeisterschaften Ende September in Kärnten abgeschlossen. Die nächste größere Regatta nimmt er erst im April in Zagreb in Angriff.

Ziele für 2019 sind hoch gesteckt

Seine Ziele für das kommende Jahr hat Knoglinger hoch gesteckt. "Der Junioren-A-Staatsmeister wäre ein richtig guter Titel." 2019 will er sich zudem mit seinen Teamkollegen Alexander Botha, Andreas Penk und Philipp Zunzer für den "Coupe de la jeunesse" - eine internationale Ruderregatta für Junioren - qualifizieren. Die dafür notwendige Zeit hat der Ruder-Vierer des Salzburger Ruderklubs Möve zwar noch nicht erreicht. "Wenn wir den Winter über ordentlich durchtrainieren, ist das aber auf alle Fälle drin", gibt sich Knoglinger optimistisch.

Für andere Hobbys bleibt bei so viel Hingabe nur wenig Platz. Der ein oder andere Tag auf Skiern oder dem Snowboard im Winter, Schwimmen im Sommer. "Ich versuche auch, mich so oft wie möglich mit Freunden zu treffen."