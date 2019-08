Der Kampf um den MotoGP-Sieg in Silverstone war eine rein spanische Angelegenheit. Alex Rins (Suzuki) setzte sich nach packendem Finish und einem Überholmanöver in der letzten Kurve gegen den von der Pole-Position gestarteten Marc Marquez (Honda) durch. Dritter wurde Maverick Viñales (Yamaha). In der WM baute Titelverteidiger Marquez den Vorsprung auf 78 Punkte aus.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Tolles Duell Rins - Marquez in Silverstone