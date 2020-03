Stürme über dem Atlantik peitschen das Meer vor Nazaré in Portugal zu Wellen von 20 Metern und mehr auf. Für ein paar Surfer, wie den Deutsch- Österreicher Sebastian Steudtner, ist das die beste Zeit des Jahres.

Sobald Sebastian Steudtner das Seil am Jetski loslässt, der ihn in die Welle zieht, ist er ganz allein. Rundherum bäumen sich Wellen auf und krachen wieder zusammen. Manchmal verschlucken sie einen Surfer. Aber bei Steudtner ist es in dem Moment ...