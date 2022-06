Robert Merl (ASKÖ Henndorf) war zur Eröffnung der Sprint-WM der Orientierungsläufer in Kolding (DEN) in der Mixed-Sprint-Staffel im Einsatz.

Österreichs Quartett, dem außerdem Ylvi Kastner, Jannis Bonek und Ursula Fesselhofer angehörten, belegte Platz elf unter 33 Nationen. Der Sieg ging an Schweden. Die EM wird am Dienstag mit dem K.o.-Sprint für Damen und Herren fortgesetzt. Am Donnerstag folgen Sprints für Damen und Herren.